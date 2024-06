Foto de Sebastião Salgado é considerada referência da era moderna

Foto de Sebastião Salgado entra para lista do New York Times como uma das 25 fotos que melhor definem a era moderna

Uma das fotos do brasileiro premiado Sebastião Salgado foi selecionada para integrar a lista das 25 imagens que definem a era moderna. A seleção das fotografias, feita pelo New York Times, agrupa trabalhos de diversos fotógrafos ao redor do mundo em uma seleção crítica.

A foto de Sebastião Salgado que foi escolhida para compor a lista foi tirada numa área de garimpo, em Serra Pelada, no Pará, em 1986. Justificando o porquê da escolha da foto do brasileiro para a lista que melhor define a era moderna, o New York Times se pronuncia: “Um dos aspectos mais marcantes das fotografias de Sebastião Salgado de uma mina de ouro a céu aberto no Brasil é a escalada. Vários milhares de homens – com os seus corpos curvados e frágeis – são transformados em miniatura contra o plano de fundo de um enorme buraco na terra“, expressa o jornal americano.

