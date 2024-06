Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta,07/06/2024

Riley é uma garota divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal, no estado de Minnesota, para viver em San Francisco. Dentro do cérebro de Riley, convivem várias emoções diferentes, como a alegria, o medo, a raiva, o nojinho e a tristeza.

A líder deles é alegria, que se esforça bastante para fazer com que a vida de Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma confusão na sala de controle faz com que ela e tristeza sejam expelidas para fora do local. Agora, elas precisam percorrer as várias ilhas existentes nos pensamentos de Riley para que possam retornar à sala de controle - e, enquanto isto não acontece, a vida da garota muda radicalmente.

sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar