Festival Zepelim 2024: Os Garotin são anunciados na programação

O grupo Os Garotin foi confirmado na programação do Festival Zepelim 2024. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 5, nas redes sociais do evento de música.

Marcado para ocorrer nos dias 24 e 25 de agosto, a terceira edição do Zepelim também terá shows de Seu Jorge, Céu, Rael, Marina Sena, além da Banda Uó e Fresno.

Formado por Anchieta, Leo Guima e Cupertino, esta é a primeira vez do trio musical em Fortaleza. Entre o repertório, músicas como "Pouco a Pouco", "Queda Livre" e "Zero a Cem" marcam os sucessos do grupo.