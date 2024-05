Cinema em Fortaleza: onde assistir filmes com ingresso em promoção

Com salas nos shoppings Via Sul e Grand Shopping, a rede de cinemas Centerplex está com promoção especial para os moradores das regiões dos bairros Sapiranga e Messejana.

O mês de junho começou com muita promoção para os amantes de cinema. Desde ingresso em dobro a descontos em combos de pipoca e refrigerante, novas salas de cinema em Fortaleza estão com ingressos em promoção.

Iniciando a partir desta segunda-feira, 3, os filmes com sessões nas salas 2D, 3D e Mega têm ingressos por R$ 12.

A promoção “Bora pro Centerplex” é válida de segunda a sexta-feira, até o dia 19 de junho. Já as sessões especiais, Azul e sala Vip não estão incluídas na promoção atual.

Rede Centerplex

Onde : Shopping Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) e Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana)



: Shopping Via Sul (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga) e Grand Shopping Messejana (Av. Frei Cirilo, 3840 - Messejana) Quanto : R$ 12 (salas 2D, 3D e Mega)

: R$ 12 (salas 2D, 3D e Mega) Quando: segunda a sexta-feira, até 19 de junho



No Iguatemi, salas de cinema IMAX e UCI XPlus custam R$ 15

Na rede UCI, com salas no cinema do shopping Iguatemi Bosque, está com descontos nos ingressos. Filmes exibidos nas salas convencionais vão custar R$ 12. Já nas sessões das salas IMAX e UCI XPlus, os ingressos custam R$ 15.