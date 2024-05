Alceu Valença faz show especial de São João em Fortaleza em junho

O compositor pernambucano Alceu Valença vem a Fortaleza trazendo o seu show “Meu Querido São João”. A apresentação faz parte do evento “Arraiá do Iguatemi Hall”, marcado para o dia 1º de junho, no Shopping Iguatemi Bosque. Os portões abrem às 19 horas, com o show previsto para iniciar às 21h30min.

O Arraiá Iguatemi Hall é o primeiro evento temático de São João do novo espaço de eventos do shopping. Os ingressos para a festa estão à venda no site da Bilheteria Virtual e na loja física da Levi 's, no shopping Iguatemi Bosque (Piso 01), com valores a partir de R$140.

