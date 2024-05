Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,30/05/2024

Um filme de animação , vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 30 de maio de 2024 (30/05/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Epa! Cadê o Noé 2"é um longa-metragem dirigido por Sean Mccormack e Toby Genkel .



A arca de Noé flutua em mar aberto, com os melhores amigos Finny e Leah a bordo. Mas, depois de semanas sem terra à vista, os estoques de alimentos estão acabando. A frágil paz entre carnívoros e herbívoros pode quebrar a qualquer segundo. Depois de uma série de eventos infelizes, as crianças se vêem inadvertidamente levadas ao mar - junto com os últimos suprimentos de comida.