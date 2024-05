Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta,29/05/2024

Um filme de romance , vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 29 de maio de 2024 (29/05/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Ela Dança Eu Danço 3"é um longa-metragem dirigido por Jon M. Chu .



Um grupo de dançarinos de rua de Nova York esbarra com a melhor equipe de Hip-Hop do mundo em uma competição de tirar o fôlego. Nesse confronto eles terão que usar todas as suas artimanhas e coreografias para transformarem suas próprias vidas num show.