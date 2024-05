Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,27/05/2024

Um filme de ação, vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 27 de maio de 2024 (27/05/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Kung Fu Yoga"é um longa-metragem dirigido por Stanley Tong .



Um grupo formado pelo professor Jack, pela professora indiana Ashmita e pela assistente Kyra parte em uma grande missão no Tibete: localizar o tesouro de Magadha, escondido em uma profunda caverna de gelo tibetana. Mas eles acabam presos no local por um descendente de um capitão do exército real, Randall. Com inúmeras reviravoltas e mistérios surgindo sobre o tesouro, eles vão ter que lutar para fugir e descobrir toda a verdade.