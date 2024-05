Alunos de escola pública do Ceará participarão da maior feira de ciência e engenharia do mundo

O trabalho dos alunos foi premiado na categoria Biologia Celular e Molecular da Mostratec Crédito: UFC/Divulgação

Os alunos de escola pública cearense Marcos Ivan da Silva Felix, 17 anos, e Filipe Holanda Dias, 16, do município de Iracema, conquistaram o segundo lugar na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), considerada a maior de pesquisadores jovens da América Latina. Agora, eles vão aos Estados Unidos representar o Ceará na International Science and Engineering Fair Regeneron (ISEF), a maior feira de ciência e engenharia do mundo. A premiação na Mostratec ocorreu em 27 de outubro de 2023 e contou com mais de 750 trabalhos de diversas áreas, com participantes de de 15 países. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o estudante Marcos Ivan, foram meses de preparação antes da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, o que garantiu a conquista.

“Nós já vínhamos trabalhando há alguns meses antes da feira, desenvolvendo o projeto, pensando em melhores soluções e tendo reuniões semanais. E, com muito trabalho e comprometimento, nós conseguimos a premiação de segundo lugar na área de biologia molecular”, ressalta. Os jovens Marcos Ivan e Filipe Holanda são bolsistas do ensino médio do Laboratório de Farmacologia de Venenos, Toxinas e Lectinas (Lafavet), da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde foi desenvolvido todo o trabalho.

Com a conquista, eles representarão o Ceará na Regeneron ISEF, considerada a maior feira de ciência e engenharia do mundo, que ocorrerá entre os dias 11 e 17 de maio, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ao todo, 12 estudantes de diferentes estados da federação participarão do evento. Para o estudante Filipe Dias, as expectativas para a Regeneron são positivas. “Minha expectativa na Regeneron ISEF é bem otimista. Acredito que ser premiado com a viagem já foi uma grande realização, mas continuamos almejando um prêmio na feira”, pontua. Para o pesquisador doutor do Programa de Ciências Morfofuncionais da UFC e orientador dos alunos premiados, Helyson Braz, a participação dos estudantes cearenses é fundamental para incentivar outros estudantes na pesquisa. “A participação dos alunos é crucial, porque não só promove o interesse nestas áreas, mas também estimula a criatividade e promove a inovação a nível local e global. Este evento é o maior do mundo na área de pesquisa e o processo que o conduziu foi altamente competitivo”, afirmou Helyson. Além de Helyson Braz, os alunos tiveram a orientação da professora Roberta Jeane, do Lafavet, e de Sebastiana Vicente, professora da Escola de Ensino Médio Deputado Joaquim de Figueiredo Correia, no município de Iracema, instituição onde estudam os jovens premiados. Projeto cearense de biologia molecular O projeto cearense credenciado pela Mostratec refere-se a pesquisas sobre o uso de inteligência artificial para o design de medicamentos na criação de novos curcuminóides, voltados ao tratamento do carcinoma papilífero de células renais tipo 2.

Com o objetivo de investigar possíveis tratamentos para um tipo agressivo de câncer renal, denominado carcinoma papilífero de células renais tipo 2 (CCRp2), os jovens cientistas sugeriram uma abordagem inovadora com o uso de inteligência artificial. O método foi utilizado em diversas etapas para encontrar compostos semelhantes à curcumina, substância encontrada no açafrão, que demonstrou atividade contra diversos tipos de cânceres. Durante a última etapa, as estruturas foram sintetizadas no Laboratório de Farmacologia de Venenos, Toxinas e Lectinas (Lafavet) e seguirão para testes futuros.