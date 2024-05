Netflix, Prime Video e Max: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia das séries " Uma Parte de Você " e " Dom ". Confira as opções!

Prime Video



Com uma dívida com o chefe do tráfico e procurado por toda a polícia, Dom está mais encurralado do que nunca. Victor descobre que sua saúde está ameaçada e que pode ter pouco tempo de vida. Viver é cada vez mais perigoso e cada segundo pode ser o último

Confira todos os lançamentos:



Netflix

Eric



Geek Girl



Atlas



Biônicos



Uma Parte de Você



Minha Querida Oni



Prime Video

Kali



Die Hart 2: Die Harter



Dom – Temporada 3



¿Quién lo mató? – Temporada 1



Entrevista Com o Vampiro – Temporada 1



Disney+

Doctor Who



The Beach Boys



The Kardashians



Camden – Temporada 1



Nahuel e o Livro Mágico



Jim Henson, o Homem-Ideia



A Lista de Hailey – Temporada 1



Paramount



Little Wing – Temporada 1



O Jogo da Pirâmide – Temporada 1



RuPaul’s Drag Race – Temporada 12



HBO Max

Turno Maldito



Domina – Temporada 2



Tribunal Norturno – Temporada 2



Jaika: Uma Americana no Bolshoi



Dra. Sandra Lee – Casos Explosivos



Quilos Mortais México – Temporada 1



Fallen Idols: Nick & Aaron Carter – Temporada 1



