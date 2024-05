Bailarina Ingrid Silva lança série animada inspirada em sua vida

Bailarina Ingrid Silva cria série animada baseada em sua trajetória; Parceria com o Cine Group, produção ainda não tem data de estreia

“Inspirar as crianças a terem coragem e sonharem é essencial para construir um mundo melhor ”, disse Ingrid Silva em comunicado à imprensa. Ela também escreveu os livros "A sapatilha que mudou meu mundo" (Globo Livros) e "A bailarina que pintava suas sapatilhas" (Globinho).

“Eu cresci sem referenciais iguais a mim. Estou emocionada em ver minha história ganhando vida através desse projeto, e espero que isso toque os corações dos pequenos, incentivando-os a perseguirem seus próprios sonhos”, completa a bailarina.

Quem é Ingrid Silva

Natural do Rio de Janeiro, Ingrid Silva teve começou a dançar no projeto social Dançando para não dançar, criado e realizado nas comunidades Cantagalo e Pavão-Pavãozinho.

A iniciativa a levou até o Dance Theatre of Harlem, uma das companhias de dança mais aclamadas do Rio de Janeiro. Ingrid atua como bailarina principal do grupo há 15 anos.