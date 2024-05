Atriz de 'The Vampire Diaries’ sofre acidente de moto: ‘Estou bem’

Com bom humor, Nina ainda compartilhou fotos suas imobilizadas no hospital, em que é possível vê-la com tala no pescoço e perna imobilizada.



Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

A atriz ficou mundialmente conhecida pela personagem Elena Gilbert na série “The Vampire Diares”. Ela também participou das comédias românticas "Dog Days" (2018), "Then Came You" (2018) e "Love Hard" (2021).