Coppola e seu épico 'Megalopolis' chegam finalmente a Cannes

"Megalopolis", o aguardado filme da lenda do cinema Francis Ford Coppola, será exibido nesta quinta-feira, 16, em Cannes, onde disputa a Palma de Ouro.

Uma obra-prima ou uma história caótica? Os poucos críticos que tiveram a oportunidade de assistir o longa-metragem ficaram divididos antes da cerimônia de gala, que promete reunir estrelas de Hollywood, lideradas pelo protagonista Adam Driver.

Diretor de obras-primas como "Apocalypse Now", com o qual conquistou sua segunda Palma de Ouro há 45 anos, Coppola é um cineasta que não faz as coisas pela metade.