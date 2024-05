Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta,10/05/2024

Um filme de drama, vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 10 de maio de 2024 (10/05/2024), às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "Milagres do Paraíso"é um longa-metragem dirigido por Patricia Riggen .



Christy e Kevin Beam são pais de três garotas: Abbie, Annabel e Adelynn. Eles vivem em uma confortável casa junto com cinco cachorros e acabam de abrir uma clínica veterinária, o que fez com que tivessem que apertar os cintos e hipotecar a casa. Cristãos convictos, os Beam vão à igreja com frequência. Um dia, Annabel começa a sentir fortes dores na região do abdômen.