Bares de Fortaleza recebem debates científicos no mês de maio

De segunda, 13, a quarta, 15, o festival internacional Pint of Science promove e divulga o conhecimento científico de forma descontraída. As palestras acontecem às 19 horas, nos Hoots Gastropub (Meireles), Cantinho do Frango (Aldeota) e Bulls Beerhouse (Parquelândia).

Idealizado na Inglaterra, em 2012, o Pint of Science vem alcançando cada vez mais apoio internacional em prol da divulgação científica. Esta edição conta com a participação de 25 países. O Brasil será o país com o maior número de cidades participando do festival, com um total de 179 municípios participantes.

