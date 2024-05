Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 06/05/2024

Claudio e Helena estão prestes a se separar, o que faz com que ele passe a morar na casa de Nelsinho. Porém, após a primeira reunião do divórcio, eles discutem em pleno elevador e, repentinamente, trocam de corpos mais uma vez.

Isto faz com que ambos tenham que viver a vida do outro, tendo por experiência o que ocorreu anos antes. Paralelamente há a situação de Bia, filha do casal, que está grávida e não sabe como contar aos pais.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar