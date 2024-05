Morre Bernard Hill, ator de 'Titanic', aos 79 anos

A Sétima Arte ficou desfalcada nas primeiras horas deste domingo, 5, com o falecimento do ator britânico Bernard Hill. A comunicação da sua morte foi divulgada pela rede britânica BBC, através de informação do agente do artista, Lou Coulson. Hill participou de vários filmes consagrados pela crítica, assim como pelo público - que lotou salas de cinema espalhadas pelo mundo.

Um dos grandes papéis de Bernard Hill no universo cinematográfico foi quando ele interpretou o Rei Théoden, na trilogia “Senhor dos Anéis”. O astro entrou para o elenco da saga somente no segundo filme, “O Senhor dos Anéis: As Duas Torres”. O ano era 2002. No ano seguinte, 2003, o ator retornou às telas em “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | Cinema de arte exibe o drama franco-canadense 'A Natureza do Amor´