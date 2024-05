Banda Living Colour anuncia três shows no Brasil em outubro

Formada em Nova York no ano de 1984, Living Colour tem entre os sucessos do rock as canções “Open Letter”, “Middle Man”, “Glamour Boys”, “Cult of Personality” e outros hits. A banda atualmente é formada por Vernon Reid (guitarra), Corey Glover (vocal), Doug Wimbish (baixo) e William Calhoun (bateria).

Os ingressos para o show da Living Colour em Belo Horizonte estão à venda no site Articket. Para a apresentação em Brasília, as vendas são pelo site Clube do Ingresso. Já os ingressos para o show em São Paulo vão estar disponíveis a partir do dia 6 de maio no site Eventim.

Living Colour no Brasil 2024

Belo Horizonte

Quando: sexta-feira, 11 de outubro



Onde: Mister Rock



Mister Rock Vendas: site Articket

São Paulo

Quando: sábado, 12 de outubro



Onde: Tokio Marine Hall



Tokio Marine Hall Venda geral: a partir de segunda-feira, 6 de maio, às 12 horas, no Eventim

Brasília