Banda de metal Manowar anuncia shows no Brasil em novembro

“O Manowar tinha feito um juramento de retornar ao fantástico país amante do metal, o Brasil, uma promessa que em breve será cumprida à medida que a vitoriosa turnê ‘Crushing The Enemies Of Metal Tour’ continua. A banda vai honrar o vínculo de longa data feito com os seus fãs brasileiros”, afirma o comunicado compartilhado nas redes sociais do grupo.

A banda de heavy metal Manowar vem ao Brasil para três shows no mês de novembro. Trazendo a turnê “ Crushing The Enemies Of Metal Tour ”, o grupo se apresenta nas cidades de Curitiba, Recife e Rio de Janeiro.

Formado por Eric Adams (vocal), Joey DeMaio (baixo), Michael Angelo Batio (guitarra) e Dave Chedrick (bateria), a banda é conhecida pelos sucessos do heavy metal “Warriors of the World United”, “Sons of Odin”, “Heart of Steel”, “Kings of Metal” e “Fighting the World”.

Os ingressos para os shows da Manowar no Brasil já estão à venda no site ShowPass, para as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, e no site Bileto, para a apresentação em Recife.

Turnê Manowar no Brasil 2024

Curitiba

Quando : 20 de novembro



: 20 de novembro Onde : Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 - Curitiba)



: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143 - Curitiba) Vendas: Show Pass

Recife

Quando : 24 de novembro



: 24 de novembro Onde : Geraldão (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife)



: Geraldão (Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife) Vendas: Bilheto

Rio de Janeiro