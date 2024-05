Artigo: Ao Serpentina, com amor

Reza a lenda que tudo começa antes de Cristo, com Kubaba criando um bar na cidade de Kish, na Suméria. Os espaços de boemia, à época, se chamavam taverna e eram as mulheres que cuidavam das cervejas, hospedagem e havia até um pequeno comércio. Ali se decidiam as revoltas, as mortes de tiranos e se conspirava contra e a favor de tudo.

Com o crescimento da moral cristã e a des-iluminuras do tempo, ganhamos um povo mais pudico e a mulher perdeu seu lugar de dona de taverna para assumir cada vez mais o seu papel de genitora, guardiã da moral e dos bons costumes. Na retomada do protagonismo feminino boêmio, cresce na atualidade o número de bares chefiados por mulheres, atravessados por esses dois mundos antigos.

Serpentina Bar e Cultura é esse espaço, multiplamente atravessado pela música, mais precisamente o samba, pela militância de esquerda que se reconhece naquele cantinho no centro; pela dança, um dos poucos espaços que se samba livremente em qualquer traje, com qualquer desenvoltura e pelo feminino.