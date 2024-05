Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 23/04/2024

Um filme de comédia romântica, vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 23 de abril de 2024 (23/04/2024), às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "De repente 30"é um longa-metragem dirigido por Gary Winick .



Em 1987, maltratada pelos colegas na sua festa de 13 anos, garota sonha em ser adulta e acorda em 2004, com 30 anos, como uma poderosa editora de revista de moda em Nova York. Mas logo se decepciona com o tipo de mulher que se tornou e tenta recuperar o amor de seu ex-vizinho de adolescência, que está para casar com outra.