Patrimônios Vivos de Pernambuco são reconhecidos pelo estado

13 Mestres e Mestras da Cultural do Pernambuco, considerados Patrimônio Vivo do estado, são agraciados com o título de Notório Saber em Cultura Popular

A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário da Universidade de Pernambuco, no dia 29 de fevereiro, que homologou o resultado da avaliação dos processos submetidos ao edital coordenado pela Pró-reitora de Extensão e Cultura (Proec).

Os títulos serão entregues no dia 23 de abril deste ano, a partir das 10 horas, durante uma solenidade pública que acontecerá no Auditório Célio Lemos da Faculdade de Administração e Direito da Universidade de Pernambuco (FCAP/UPE). A entrada é aberta ao público.

A Universidade de Pernambuco (UPE) realizará a terceira edição de entrega dos títulos de Notório Saber em Cultura Popular, desta vez, a 13 mestres e mestras da cultura popular pernambucana . Dentre os agraciados, seis são Patrimônios Vivos de Pernambuco, honraria concedida pelo Governo do Estado.

As inscrições foram enviadas de forma independente, ou por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

“Esta titulação é algo de muita importância e valor social, pois permitirá que os mestres e mestras possam realizar parcerias com instituições formais e não formais de ensino, além de ampliar a participação dos nossos Patrimônios Vivos em processos de formação de estudantes, proporcionando que a cultura popular seja integrada dentro do ambiente universitário”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

A UPE, por meio da Proec, também decidiu conceder uma menção honrosa (in memoriam) ao jornalista Leonardo Antônio Dantas da Silva, falecido em novembro de 2023. Leonardo Dantas era Patrimônio Vivo do Estado e integrou o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco.

O que é o título “Notório Saber”?

Os agraciados detêm um saber necessário não apenas para as suas comunidades de origem, mas a todas e todos que utilizam os métodos científicos para compreender as relações humanas, tornando esse saber um instrumento de sensibilização e conscientização do papel de cada um dos sujeitos na construção de uma sociedade justa e igualitária.

Criado pela resolução número 023/2019 do Conselho Universitário da UPE, o título de Notório Saber em Cultura Popular poderá ser concedido a pessoas detentoras ou não de título acadêmico, de graduação e de pós-graduação, desde que tenham comprovado uma destacada experiência e produção em, pelo menos, uma das linguagens ou áreas da arte e da cultura popular.

