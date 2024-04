Festival Barulhinho Delas abre inscrições da residência artística

A 5ª edição do Festival Barulhinho Delas recebe inscrições para projetos que participarão da residência artística, projeto de ação formativa artística

O resultado das inscrições será anunciado no dia 23 de abril pelas redes sociais do festival: @barulhinhodelas

A residência artística, voltada para mulheres cis e trans de todo Ceará , escolherá oito trabalhos artísticos para participar da ação formativa. Como objetivo, a iniciativa procura produzir reflexões e ações no campo das artes e fortalecer o protagonismo feminino nas artes.

A 5ª edição do Festival Barulhinho Delas recebe inscrições, até o dia 15 de abril , para sua residência artística. Este ano, o festival que carrega como temática “entre o mar e o sertão” , ocupará o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque , de 29 de abril a 3 de maio, nos turnos manhã e tarde.

As oito propostas selecionadas para participar da residência artística poderão receber valores entre R$1500 a R$2500 para cobrir despesas como: deslocamento, hospedagem e alimentação. Além disso, cada projeto receberá até R$1mil reais como auxílio para a aquisição dos materiais e insumos necessários para a execução dos trabalhos.

A iniciativa recebe apoio cultural do Instituto Mirante em parceria com recursos do British Council e realização da Mercúrio Produções.



Sobre a residência artística deste ano



Durante a residência artística, serão discutidos temas sobre questões de gênero, emergência climática e a dicotomia entre o mar (cidade) e sertão (interior). Este ano, a iniciativa contará com tutoria das artistas britânicas Hannah Davey e Beccy McCRay.



Ao fim da residência, serão realizadas ocupações artísticas que farão exposições durante o Festival Barulhinho Delas, que acontecerá em junho, e em espaços públicos de Fortaleza.

Convocatória para Residência Artística do Festival Barulhinho delas