HBO Max, Prime Video e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia do documentário "O Lado Sombrio da TV Infantil" e do filme "Grandes Hits". Confira as opções!

HBO Max



Reunindo as principais estrelas mirins da televisão dos anos 1990, essa série documental revela a cultura tóxica por trás de alguns dos programas infantis mais icônicos do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Com entrevistas exclusivas, uma investigação criminal revela os abusos e traumas sofridos por esses atores.

Clique aqui para ver o trailer