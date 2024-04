Prime Video, Disney + e Netflix: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia do filme "A Grande Entrevista" e de novos episódios da série "Bluey". Confira as opções!

Netflix



Inspirado em eventos reais, este drama revela os bastidores de como as profissionais do Newsnight conseguiram realizar a icônica entrevista com o Príncipe Andrew.



Disney+



As aventuras de Bluey, uma filhote que vive com sua mãe, pai e irmã. Sua energia e espírito adorável geram todos os tipos de situações divertidas e imprevisíveis.