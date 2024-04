Casa de Saberes Cego Aderaldo realiza 'Noite Cultural' em Quixadá

Nascido em Quixeramobim, Fausto Nilo é compositor de cerca de 500 canções, nos mais variados gêneros musicais. Ele também é conhecido pelos projetos arquitetônicos de Fortaleza, sendo responsável pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura .

Durante a programação, será apresentado o documentário “Fausto: Folia das Formas” . O projeto esboça um panorama voltado para o legado do homenageado, Fausto Nilo.

Nesta sexta-feira, 12, a Casa de Saberes Cego Aderaldo realizará uma Noite Cultural . O evento, que destaca a importância da diversidade cultural, conta com exposição de fotografia, lançamento de livro, cine beija-flor e feira de economia criativa.

Na ocasião, também acontece o lançamento do livro “Madalena”, de Caroline Diniz . O projeto, um compilado de poesias, também é um manifesto de amor-próprio, resistência e inclusão.

Exposição “Em Foco: Revelações de Almas Inquietas”

A exposição fotográfica expõe as inquietações do universo não-binário, provocando uma reflexão acerca da natureza e do que somos, mediante a diversidade da vida.

Nas fotografias, a questão do gênero é retratada dentro de um contexto de tensão e transformação, desafiando a normatividade.

Feira Criativa: Bodega da Casa

Bodega da Casa é um projeto que visa fomentar a economia criativa no Sertão Central, desenvolvido na Casa de Saberes Cego Aderaldo (CSCA), equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult) gerido pelo Instituto Dragão do Mar, na cidade de Quixadá.

A ideia reúne e apoia iniciativas de pequenos empreendedores no formato de feirinha, nos segmentos de gastronomia, artesanato, reciclagem, brechós, dentre outros.

Sexta Cultural - Casa dos Saberes Cego Aderaldo