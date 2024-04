Paramount+, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com a estreia do filme "Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso" e da série "Hope On The Street - Temporada 1". Confira as opções!

Paramount +



Os filhotes da Patrulha Canina ganham poderes após um meteoro mágico cair na cidade. Para um deles, é um grande sonho que se tornou realidade, mas a felicidade dos patrulheiros pode estar ameaçada quando o maior inimigo dos filhotes foge da prisão.



Prime Video



Hope On The Street é uma série documental que vai contar a história de amor de J-Hope pela dança, quando ele começa uma nova jornada na sua carreira profissional. J-Hope explora as ruas de Osaka, Seul, Paris, Nova York e Gwangju, encontrando dançarinos de rua inspiradores ao longo do caminho.