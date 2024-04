Veja as causas e os sintomas do câncer no intestino

Casos de câncer no intestino aumentam no Brasil (Imagem: New Africa | Shutterstock) - Portal EdiCase

O câncer no intestino, também conhecido como câncer colorretal, ocupa a terceira posição entre os tipos de tumores mais frequentes no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), entre os homens, em 2023, houve cerca de 1,1 milhão novos casos da doença. Entre as mulheres, o número caiu para 865 mil novos casos, sendo o segundo tumor mais frequente entre o gênero. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed), em parceria com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), aponta que, nos últimos dez anos, houve um aumento de 64% no número de internações por câncer de intestino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Devido à gravidade da situação, o Dr. Thiago Assunção, oncologista especializado em câncer de cólon do Instituto Paulista de Cancerologia (IPC), explica quais são as causas do problema e como preveni-lo. Confira!

Causas do câncer no intestino O câncer no intestino ocorre quando as células dessas áreas sofrem mutações genéticas, começam a crescer de forma descontrolada e formam tumores malignos. As causas para a condição, conforme lista o oncologista, podem estar relacionadas aos seguintes fatores: Idade;

Ingestão excessiva de carnes vermelhas;

Alimentos processados;

Obesidade;

Consumo de álcool;

Tabaco;

Histórico familiar;

Passado de pólipos em exames prévios;

Síndromes genéticas-hereditárias. Sintomas do câncer no intestino Conforme o INCA, alguns pacientes podem não manifestar sintomas em estágios iniciais da doença. Por isso, a importância dos exames para investigar a doença. Porém, entre os sinais mais comuns estão mudanças nos hábitos intestinais, como diarreia ou constipação persistentes, sangue nas fezes, desconforto abdominal, cólicas frequentes, sensação de que o intestino não esvaziou completamente após a evacuação, perda de peso inexplicável, fadiga constante e fraqueza. Praticar exercícios físicos por pelo menos 30 minutos por dia ajuda a reduzir o risco de câncer no intestino (Imagem: Prostock-studio | ShutterStock)