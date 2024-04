Pierpaolo Piccioli deixa direção da Valentino após 25 anos

O designer italiano Pierpaolo Piccioli deixou a direção criativa da grife Valentino. O anúncio da mudança na casa italiana foi divulgado nesta sexta-feira, 22, em publicação no Instagram do estilista.

“Nem todas as histórias têm começo e fim, algumas vivem uma espécie de presente eterno que brilha com uma luz intensa, tão forte que não deixa sombras. Estou nesta empresa há 25 anos e há 25 anos que existo e convivo com as pessoas que teceram comigo os enredos desta linda história que é minha e nossa”, conta.

