Com Jenna Ortega, trailer de ‘Beetlejuice 2’ é divulgado; assista

A Warner Bros. divulgou nesta quinta-feira, 21, o primeiro trailer de “Beetlejuice 2”. Sequência de um dos filmes de fantasia de terror mais populares na década de 1980, a produção terá Jenna Ortega (“Wandinha”) como protagonista.

Marcado para estrear nos cinemas no dia 6 de setembro deste ano, o longa-metragem retorna com Michael Keaton, no papel do fantasma, e Winona Ryder – protagonista do filme de 1989 –, como a mãe da personagem de Ortega.

