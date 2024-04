Escola de Gastronomia realiza aula gratuita sobre manejo de pescados

Um dos renomados profissionais do Brasil em formação de qualificação de pescados, Rodolfo Vilar ensina as diversidades da pesca, aperfeiçoamento técnico e outras habilidades

O workshop faz parte das ações da pesquisa "O Mar está para peixe - um pescado de qualidade no Serviluz", desenvolvida na 6ª edição do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.

Sobre o projeto "O Mar está para peixe"

O processo de pesquisa tem como objetivo promover a identidade e a cultura dos pescadores artesanais e cooperar no desenvolvimento de práticas pesqueiras sustentáveis e inovadoras no Serviluz. Compreende-se que para manter fortalecida as práticas da pesca artesanal é preciso contribuir no aperfeiçoamento da qualidade do pescado.

Assim, ao longo de oito meses, com a mentoria do Rodolfo Vilar, foram realizadas formações para o aperfeiçoamento da despesca, qualificação de uma pesqueira no território, criação de embalagem e rótulo para os produtos, e a organização da Cartilha “A qualidade do pescado do Serviluz”, apresentando a experiência modelo com os pescadores do Serviluz.

Conheça Rodolfo Vilar

Rodolfo Vilar é um pesquisador de métodos tradicionais de conservação dos pescados. O profissional, que pesca desde os 8 anos de idade, é engajado na preservação da pesca artesanal e fundou o projeto A.mar, na qual aplica diversas técnicas como salga, defumação, fermentação, charcutaria, entre outras. As peças feitas no projeto já são reconhecidas por grandes instituições, como o Instituto da Pesca e SeaFood Watch, principal órgão internacional voltado para a preservação e controle do pescado.