Feira de brinquedos destaca inclusão e projeta futuro do setor

Olhar para o passado, discutir o presente e projetar o futuro: esses foram alguns dos motes da 40ª edição da Feira Abrin, maior feira de brinquedos da América Latina. Com mesas-redondas, palestras e produtos, o evento discutiu tendências atuais e futuras sobre temas como inclusão e sustentabilidade no mundo dos brinquedos.

Algumas dessas novidades estavam relacionadas à celebração dos 50 anos da Hello Kitty , observada em itens como mini mochilas inspiradas na personagem. Marcas como Grow, Estrela e Pais & Filhos também apresentaram novidades - no caso desta última, por exemplo, o “De Ponto em Ponto”, tabuleiro variável no qual o jogador precisa transportar os passageiros e deixá-los nos pontos indicados no menor tempo e com segurança.

“O consumidor final vem se transformando a cada ano. A indústria do brinquedo se adapta e devolve para a sociedade aquilo que está vivenciando do ponto de vista de usos, moda, movimentos sociais e tecnologia. Todas as variáveis entram no caldeirão. Hoje temos mais competidores, a criança tem uma agenda mais repleta do que um adulto, a comunicação foi para as telas, mas temos que nos apoderar de encantamento para surpreender essa criança”, aponta Aires Fernandes, diretor de marketing da Estrela.

Houve a presença também de produtos que saíam do “tradicional” dos brinquedos, como os da Kidzzo, marca de instrumentos musicais da Izzo Musical focada no universo infantil. De xilofones a chocalhos, a ideia é proporcionar o contato com a música desde os primeiros passos da criança.

“A Kidzzo nasceu para que a gente possa introduzir a musicalização desde o início. Então, quando um bebê estiver com seis meses, ele já pode ter contato com a música, porque a gente acredita que a música traz desenvolvimento cognitivo, emocional, criativo e lúdico”, afirma Simone Storino, vice-presidente da Izzo e idealizadora da Kidzzo.

Inclusão e sustentabilidade

No leque de variedades, é preciso incluir também brinquedos inclusivos e acessíveis. A Feira Abrin contou com exposição de itens voltados à brincadeiras para crianças autistas, com baixa audição, baixa visão ou com déficit de atenção. A Xalingo foi uma das marcas.