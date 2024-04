Pause: Como as tendências mundiais do varejo influenciarão o Ceará?

Wellington Oliveira e Ana Luiza Ramalho falam sobre as novas possibilidades do comércia varejista, tecnologias aplicadas à experiência do cliente e outros temas

Nesta sexta-feira, 15, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, recebeu o superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira, e a diretora de marketing dos Mercadinhos São Luiz, Ana Luiza Ramalho.

Após cada NRF, o maior encontro do varejo mundial, líderes do mercado repensam estratégias de acordo com o que os institutos de pesquisa e comportamento consumidor apontam como tendências no segmento. Pause desta sexta-feira, dia 15, colocou à mesa as novas possibilidades do comércia varejista, tecnologias aplicadas à experiência do cliente, espaços de comércio como centros de lazer, convivência e entretenimento, além das tendências mundiais para o setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.