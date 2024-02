Ferromodelistas embarcam no Museu Ferroviário em 1º Encontro do Ceará

“O ferromodelismo trata da arte de modelar a ferrovia em seus mínimos detalhes”, explica a diretora do Museu Ferroviário, Cristina Holanda. “Então o encontro é uma forma de divulgar a história ferroviária no Ceará, mas também de descobrir talentos artísticos”.

A integração entre diferentes gerações parece definir o tom do encontro, que agrega famílias ligadas às ferrovias, seja por profissão, seja por admiração. Uma delas é a do professor Érico Cândido, 42, que encontra no carinho pelos trens uma conexão com o filho.

O ferromodelismo como hobby precede Marcos Vinícius por cerca de dois séculos. Em sua arte, o rapaz se conecta aos primeiros artesãos alemães, fundadores da prática ao redor de 1830, após a adoção massiva do transporte ferroviário no continente europeu.

“Desde criança eu sempre gostei da ferrovia”, relata Vinícius, um autodidata no ramo do ferromodelismo. “Eu aproveitei que tenho um dom para desenhar e usei isso para desenhar os moldes das miniaturas”.

“A gente gosta muito de trem. Eu sempre gostei, desde criança, e ele também adora, então vai seguir o mesmo caminho”, brinca Cândido, adicionando sua fascinação pela história do transporte ferroviário no Brasil como um dos motivadores para aproveitar a exposição.

“Esse aqui é o cara do trem”, e apontam para a figura de Antônio Simão, absorto na contemplação de seu trabalho. O aposentado da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) é responsável pela maquete “Ferrovia em miniatura: Memórias das Oficinas do Urubu”, exposta no Museu Ferroviário.

“O ferromodelismo me levou de uma forma… primeiro pela necessidade, sabe, do alcoolismo. Então, para fugir dos bares, eu tinha que ter um hobby”, detalha. “Como eu já era ferroviário e tinha paixão por trem, eu me tranquei dentro de casa e comecei a fazer as minhas maquetes”.

O ferromodelista Julio Cesar Costa destaca que uma maquete produzida por Simão para ser exposta no acervo permanente do museu demorou cerca de nove meses. “E foram alguns profissionais envolvidos, não foi uma pessoa só”, explica.