Netflix confirma segunda temporada da série 'Berlim'

Em suas redes sociais, a Netflix publicou: “Nível dois, por favor. 'Berlim' estará de volta para a segunda temporada!”. A publicação conta com um teaser de 15 segundos anunciando a estreia.

Level two, please. Berlin will be back for a second season! pic.twitter.com/bALwmKHTXU — Netflix (@netflix) February 19, 2024

“Berlim” se passa em Paris, na França, onde um grupo de ladrões planejam um golpe à casa de leilão mais prestigiada da cidade. O plano do grupo é realizar um roubo ao acervo de joias do leilão, que custaria em torno de 44 milhões de euros.

Seguindo a linha de "La Casa de Papel", a série mostra as minúcias do crime, apresentando os planos extremamente complexos e delicados do grupo para que eles realizem o roubo das joias com sucesso.

Confira o trailer da 1º temporada de "Berlim":