Van sobre fechamento de restaurante no Benfica: 'Muito doloroso'

Van Régia fala sobre lamento ao fechar unidade do restaurante Culinária da Van no bairro Benfica e gratidão por acolhimento do público Crédito: Reprodução/Google Street View

Após anunciar o fechamento do restaurante Culinária da Van no bairro Benfica, a chef e proprietária disse ao O POVO que a decisão aconteceu por acúmulo de dívidas no período pós-pandemia. “Lá no Benfica, eu fiz um trabalho muito bonito durante todos esses anos. A gente é um restaurante que além de gastronômico, é cultural”, destaca a proprietária, que aponta que o estabelecimento vinha sofrendo desde a pandemia com “subidas”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine RELACIONADO | Culinária regional: restaurantes oferecem sabores do litoral ao sertão

Ela afirma: “Uma razão foi a subida (de preço) de insumos, subida de impostos, subida de energia, subida de aluguel. Enfim, subidas, aumentos de preços abusivos que a gente vem enfrentando desde a pandemia. Foram dias muito dolorosos para mim esses para que eu pudesse aceitar esse encerramento”. Van destaca ainda que, durante o período de fechamento obrigatório do Culinária da Van na pandemia de Covid-19, ela “segurou as pontas”. "Eu fui uma das poucas empresárias que optei por não demitir nenhum funcionário, pelo contrário, dentro da Culinária da Van houve, inclusive, moradia durante três meses para várias pessoas que não tinham condição nem de pagar seus aluguéis na época. Então, assim, eu segurei os funcionários até onde eu pude e me endividei" Van Régia Em relação à unidade da Barão Studart, onde outro restaurante foi inaugurado em outubro de 2023, a chef conta que ele tem feito “sucesso”. “Depois que eu inaugurei o restaurante novo, entendi que a maioria do meu público vinha de fora (do Benfica). O restaurante da Barão de Studart tem sido um sucesso e o do Benfica, ficou inviável por conta do tamanho da estrutura e por conta do ticket médio (indicador de desempenho de vendas)”, conta. “Foram dias muito dolorosos para mim esses para que eu pudesse aceitar esse encerramento. Porque, afinal de contas, o Benfica foi o meu berço, foi um bairro onde eu vivia a minha adolescência, foi o bairro que me acolheu, onde eu construí o meu nome”, finaliza Van Régia. Podcast Vida&Arte O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui