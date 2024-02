Ana Cañas homenageia Belchior em show no Cineteatro São Luiz

A cantora Ana Cañas irá homenagear o músico cearense Belchior em show no Cineteatro São Luiz no mês de maio

A cantora Ana Cañas virá a Fortaleza para show no Cineteatro São Luiz no mês de maio. Marcado para o dia 4, um sábado, a apresentação da artista paulista na Capital irá homenagear Belchior.

O evento marca o encerramento da turnê “Ana Cañas canta Belchior”, álbum homônimo de 2021 no qual a cantora realiza uma releitura das canções do músico cearense.

A venda dos ingressos para o show de Ana Cañas em Fortaleza tem início na próxima sexta-feira, 16, na bilheteria presencial do Cineteatro São Luiz, localizado no Centro, e no site Sympla.