Ator de 'That 70's Show' é transferido após condenação de estupro

Figura marcante da série “That 70’s Show”, Danny Masterson foi transferido para uma prisão de segurança máxima na última segunda-feira, 29.



Danny Masterson, no mês de setembro do ano passado, foi condenado à pena de prisão perpétua, acusado pelo estupro de duas mulheres, há 20 anos. As informações, divulgados pela revista “Deadline”, informam que o ator atualmente está detido na Prisão Estadual de Corcoran, na California.



A prisão em destaque é conhecida por abrigar criminosos famosos na mídia internacional. Um dos nomes que passaram pela prisão de segurança máxima é o líder de seita Charles Manson.