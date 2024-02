Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 29/01/2024

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 29 de janeiro de 2024 (29/01/2024), às 15h25 min (horário de Brasília), na TV Globo. "Minha Amiga Palma" é um longa-metragem dirigido por Aleksandr Domogarov.

O filme é inspirado na incrível história verídica de um cão pastor chamado Palm que foi inadvertidamente deixado no aeroporto por seu dono. Ela faz amizade com Nicholas, de nove anos, cuja mãe morre, deixando-o com um pai que ele mal conhece - um piloto que encontra o cachorro no aeroporto. É uma história de aventuras incríveis, amizade verdadeira e amor incondicional.