Aquaman 2 chega às plataformas digitais com surpresas; saiba mais

A partir do dia 1º de fevereiro o filme “Aquaman 2: O Reino Perdido”, estrelado por Jason Momoa, chega nas plataformas digitais para compra e aluguel. Dirigido por James Wan, nessa sequência, Aquaman terá que enfrentar o vilão Arraia-Negra, que após ser derrotado pelo herói no primeiro filme, retorna com o poder antigo e maligno do Tridente Negro para obter sua vingança.

Para quem comprar ou alugar o longa também vai poder assistir quase uma hora de conteúdos extras, como por trás das cenas com o diretor e elenco, making of com o time de produção, explicações sobre a criação dos cenários e mundo do filme.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui