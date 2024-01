Cinedeia abre inscrições gratuitas para mostra cinematográfica

A 1ª edição da Cinedeia abriu inscrições gratuitas para mostra de cinema com foco em diversidade e acessibilidade; prazo segue até 5 de fevereiro

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do Cinedeia - Mostra Cearense Internacional de Cinema de Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade, que acontece em três cidades do Estado. Os interessados deverão se inscrever até o dia 5 de fevereiro, em formulário disponibilizado on-line, de forma gratuita.

Serão selecionadas produções cearenses, tendo como foco grupos de audiência e realizadores audiovisuais que ainda possuem baixa representação na indústria.

