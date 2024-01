Netflix, Prime Video e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com as séries “Ponto Final”, “Cristobal Balenciaga” e “O Zorro”, confira as opções!

Netflix

Em “Ponto Final”, Ivan, um motorista de van clandestina, encara o fim do casamento e os desafios do cotidiano com muito humor nesta comédia brasielira excêntrica com plateia.

Star+



Nesta série sobre Balenciaga, acompanhamos a jornada de Cristóbal, um homem enigmático e extraordinariamente talentoso. Obcecado em encontrar um estilo próprio, o criador precisa lidar com adversidades e o julgamento externo, além da solidão de ser um artista que precisa desafiar constantemente as convenções sociais em sua carreira.