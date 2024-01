Netflix, Disney+ e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com as séries “True Detective: Terras Noturnas” e “Eco”, e o filme “Lift: Roubo nas Alturas”, confira as opções!

Netflix



"Lift: Roubo nas Alturas", novo filme de comédia e ação da plataforma, acompanha a tentativa de um ladrão profissional e sua equipe de realizarem um grande assalto: roubar 500 milhões de dólares em barras de ouro de um avião a 40 mil pés de altitude.

HBO Max

Uma nova versão de True Detective será lançada neste domingo, 14, no streaming. As detetives Liz Danvers e Evangeline Navarro precisam superar sua rivalidade para resolver um caso de desaparecimento em Ennis, Alasca, no meio da longa noite de inverno da cidade. Para isso, elas terão que cavar as verdades assombradas que estão enterradas sob o gelo eterno.

Disney+



A Marvel Studios apresenta “Eco”, que mostra Maya Lopez enquanto ela é perseguida pelo império criminoso de Wilson Fisk. Quando sua jornada a leva para casa, ela deve confrontar sua própria família e seu legado.