Banda Uó promete show em Fortaleza: 'Público amoroso'

Após "seis anos de vale night", a Banda Uó formada por Candy Mel, Davi Sabbag e Mateus Carrilho retomaram oficialmente como grupo e prometem shows da turnê de retorno em Fortaleza.

Durante entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 16, o grupo anunciou que tem um "carinho especial" pela capital cearense e pretende vir "até mais de uma vez" para se apresentar na turnê de retorno da Banda Uó.

Com uma "roupagem nova" e com banda de músicos junto ao palco, o retorno da Banda Uó traz os sucessos que marcaram a existência do grupo até então adicionado de amadurecimento pessoal de cada um dos artistas, que seguiram com carreira solo durante o hiato.