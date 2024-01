Julio Iglesias é detido em aeroporto com 42 kg de alimentos

O cantor Julio Iglesias, de 80 anos de idade, teve suas malas confiscadas quando desembarcou no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, no dia 10 de janeiro. Iglesias levava cerca de 42 kg de alimentos e foi detido.

Os seguranças confiscaram Iglesias por suspeitarem do conteúdo da bagagem que o cantor carregava. No entanto, os profissionais examinaram as malas dele e toda a situação foi encarada como um mal entendido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Justiça reconhece espanhol de 43 anos como filho biológico do cantor Julio Iglesias; VEJA