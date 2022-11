Julio Iglesias Jr é acusado de sexismo ao fazer "chá revelação de namorada" brasileira

O cantor espanhol Julio Iglesias Junior, filho do também cantor Julio Iglesias, está envolvido em uma controvérsia desde o anúncio de seu relacionamento com a modelo brasileira Vivi Di Domenico.

Em um evento para a marca de joias “Ghost” em Madri, na Espanha, Domenico foi revelada por Iglesias ao ter um pano prateado com a figura de um fantasma desenhado retirado de cima dela. O casal se beijou na sequência. O ato, realizado na última quinta-feira, 17, foi considerado sexista e similar a um chá revelação de namorada.

Nas redes sociais foram feitas várias críticas ao casal por assumirem o relacionamento numa cena de objetificação da mulher em um evento publicitário. Opiniões sobre o consentimento da modelo de se permitir passar pela situação também foram compartilhadas.

Na imprensa espanhola foram usadas palavras como “surreal”, “degradante” e “indigna” para descreverem a situação.

Vivi e Julio estão juntos há seis meses. Ela tem 30 anos e nasceu no interior do Paraná, em Santo Antônio do Sudoeste. A modelo brasileira, que vive no México, posta fotos com o cantor já há alguns meses. Antes de namorar Vivi Domenico, Iglesias, tem 49 anos e foi casado por 12 com a modelo espanhola Charisse Verhaert, 40.

O casal não voltou a se manifestar publicamente sobre a repercussão do episódio.

Assista ao vídeo:

Revelação de Mulher Troféu

Surreal: Julio Iglesias Jr. apresenta a nova namorada tapada por um pano

Esta quinta-feira, o cantor espanhol aproveitou a festa de uma marca de joias em Madrid para revelar Vivi Di Dominicio pic.twitter.com/95QAMx7y8B — Angélica Hellish (@AngelMasmorra) November 20, 2022

Apresentação da nova namorada do filho do Júlio Iglesias, como se fosse um novo modelo automóvel no salão de Genebra, muito bem. Que #classe pic.twitter.com/sr6l1kwt7E — Nuno Rebelo (@RebeloNuno) November 20, 2022

