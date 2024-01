Salão de tecnologia de Las Vegas mostra como tornar dia a dia mais fácil

"É uma escova de dentes para preguiçosos?" pergunta um visitante no estande da Y-Brush.

Frequentemente, a tecnologia é concebida para facilitar as tarefas da vida cotidiana. Escovar os dentes ou os serviços sanitários não são exceção, mas ninguém pensava que alcançar o desejado dom da onipresença fosse possível.

Com vendas na Europa, a Y-Brush já está disponível nos Estados Unidos por cerca de cem dólares (485 reais).

Os hologramas existem como uma curiosidade há anos, especialmente no setor do entretenimento.

Mas Steve Sterling, diretor para a América do Norte da Holoconnects, garante que seu uso está se expandindo cada vez mais, pois "imagens de alta definição criam mais apelo".

"Neste exato momento, uma conferência mundial sobre solução de litígios está acontecendo entre as cidades de Amsterdã e Phoenix, no Arizona. Conectamos um especialista de Amsterdã para participar do painel da universidade remotamente", explicou.