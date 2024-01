Luana Piovani relembra agressões de Dado Dolabella, namorado de Wanessa

Atriz repercutiu as falas de Wanessa no BBB 24 e comentou que três mulheres também o denunciaram. Entenda o caso

Luana Piovani voltou a falar sobre as agressões que sofreu de Dado Dolabella no início dos anos 2000. A atriz repercutiu as falas de Wanessa Camargo, que está no elenco do BBB 24, e usou as redes sociais para falar sobre os elogios do público ao ator.

No vídeo, Luana elogia Wanessa e diz que ela está com “a sombra de um criminoso ao lado dela” no BBB.

“Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas de novo o Brasil todo passar pano para um criminoso é problema nosso”, falou.