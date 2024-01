Netflix, Prime Video e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Berlim" e "After: Para Sempre", confira as opções!

Netflix



Berlim se encontra com um grupo em Paris para planejar uma de suas missões mais ambiciosas: roubar 44 milhões de euros em joias em uma noite.



Prime Video



Sofrendo de bloqueio criativo e de um futuro incerto com Tessa, Hardin viaja para Portugal tentando se reencontrar e percebe que precisa mudar se quiser ela de volta. Afinal, eles conseguirão perdoar um ao outro e assumir o compromisso final?