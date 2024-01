Lula deseja 'rigor da lei' a hacker e 'amor e companheirismo' a Janja após invasão de conta

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou, nesta terça-feira, 12, sobre o ataque hacker sofrido pela primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, nas redes sociais na noite de segunda-feira, 11. O perfil de Janja no X (antigo Twitter) foi invadido e passou a ser usado para mensagens ofensivas de diversos tipos. Na postagem, o petista prestou solidariedade à esposa: "Todo meu amor e companheirismo para enfrentar a misoginia e o preconceito". Lula ainda condenou os criminosos e pediu punição aos responsáveis pelo ataque, que estão sendo investigados pela Polícia Federal: "Aos envolvidos, o rigor da lei".

"Agradeço todas as manifestações de solidariedade à minha companheira Janja, que ontem sofreu ataques machistas nessa rede social. As mulheres são as principais vítimas de crimes virtuais, e não podemos tolerar mais episódios como esses contra as mulheres. Aos envolvidos, o rigor da lei. Para Janja, todo meu amor e companheirismo para enfrentar a misoginia e o preconceito", escreveu Lula.

Antes desta publicação, Janja já havia se manifestado sobre a invasão hacker. Em seu perfil no Instagram, ela afirmou que as mulheres são as "que mais sofrem com os ataques." A primeira-dama ainda continuou dizendo que "o desrespeito que sofremos diariamente chegou a outro patamar".